Kozan'da sopalı kavga: 1 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak, Ersan Arıkan Parkı civarında meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bir grup ellerinde sopalar ile önce 01 ABL 892 plakalı otomobile ve ismi öğrenilemeyen sürücüsüne saldırdılar. Otomobilin camları tamamen kırılırken, araçta maddi hasar oluştu. Bu arada otomobilde bulunan şahıs da darp edildi. Olay yerine polis ekiplerinin gelmesi ile kavgaya karışan grubun uzaklaştığı öğrenilirken, kavgada yaralanan bir kişi de hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.