Kozan'da Sosyal Hizmet Merkezine "Şehitlik Köşesi"

Adana'nın Kozan ilçesinde, Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü nedeniyle Kozan Sosyal Hizmet Merkezi bahçesine yaptırılan Şehitlik Köşesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Sosyal Hizmet Merkezi bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Şehitlik Köşesi'nin açılışı yapıldı. Açılıştan sonra çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Günün önemini belirten konuşmalar Kozan Şehit Aileleri Malulleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fikret Topçu ve Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Asteğmen Burak Doğan tarafından yapıldı.

Buradaki programın ardından protokol ve beraberindekiler Kozan askeri ve polis şehitliklerini ziyaret ettiler. Şehitlerin mezarlarına karanfiller bırakılarak, dua edildi.

Kozan'daki 18 Mart Çanakkale Zaferi programları kapsamında, Düşler Alemi'nde şehit ailelerine ve yakınlarına öğle yemeği verildi.

Etkinliklere, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Kozan Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, kurum müdürleri, daire amirleri, siyasi parti başkanları ve temsilcileri, STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve şehit yakınları katıldı.