Kozan'da tarım işçilerine sıcak çorba ikramı

Adana'nın Kozan ilçesinde belediye ekipleri, sabahın erken saatlerinde tarlaya giden tarım işçilerine sıcak çorba ve simit ikram ediyor.

Kozan Belediyesi Aşevi Müdürlüğü tarafından hazırlanan çorba, Adana yolu üzeri Sırkıntı Caddesi kavşağındaki Savruk çeşmesinde işçilere ikram edildi.

Tarım işçisi Uğur Gencer, ilk kez böyle bir uygulamayla karşılaştığını belirterek, "Bizleri düşündüğü için bize önem verdiği için Kozan Belediye Başkanımız Kazım Özgan'a teşekkür ediyorum” dedi.

Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Sönmez, üretime katkı sunan tüm çalışanların destekçisi olduklarını belirterek, "Sabahın erken saatlerinde gelerek işçilerimize çorba ikramında bulunuyoruz. Bizler için heyecan verici bir olay. İşçilerimize sabahın bu saatinde sıcak bir çorba ve simit ikramında bulunmamız onları da memnun etti” diye konuştu.

Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Şenoğul ise yaptığı açıklamada, “Sabahın erken saatlerinde evlerinden çıkarak tarlalara bahçelere giden emek veren işçi kardeşlerimize sabah sabah çam sakızı çoban armağanı küçük bir ikramımız olsun istedik” dedi.