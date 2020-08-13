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Kozan'da trafik ekipleri maske ve sosyal mesafe denetimlerini sürdürüyor

Adana’nın Kozan ilçesinde polis ekiplerinin sürücülere yönelik maske ve sosyal mesafe denetimleri sürüyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerinin sürücülere yönelik maske ve sosyal mesafe denetimleri sürüyor.


Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri şehrin muhtelif noktalarında motosikletler, motorlu bisikletler ve otomobiller üzerinde uygulama gerçekleştirdiler. Denetimlerde trafik ekipleri sürücülerin ehliyet, araç bilgilerini sorgularken sürücülerin korona virüs salgınına karşı maske takıp takmadıkları ve sosyal mesafe kurallarına uyup uymadıkları noktasında da denetimlerini yaptı. Sürücüler maske ve sosyal mesafe konusunda ekipler tarafından uyarıldı.


Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekiplerinin bu uygulaması ise hem vatandaşlardan hem de sürücülerden destek aldı.

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