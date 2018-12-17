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Kozan'da trafik kazası: 1 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza Karacaoğlan Mahallesi Çevreyolu Hacımirzalı yol kavşağında meydana geldi. Ramazan Varan yönetimindeki 01 ABV 229 plakalı motosiklet ile Ahmet Kaya yönetimindeki 01 Y 0774 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ramazan Varan ve arkasında yolculuk eden Ufuk Karabulut motosikletten düştü. Motosiklet sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, yaralanan Ufuk Karabulut ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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