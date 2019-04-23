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Kozan'da trafik kazası 1 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak ile Çağatay Sokak'ın birleştiği noktada meydana geldi. Yasin A. yönetimindeki 01 D 0733 plakalı otomobil ile Mustafa Y. idaresindeki 01 Y 7272 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine çağırılan ambulans ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

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