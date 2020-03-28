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Kozan'da trafik kazası: 2 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Kozan Adana Karayolu üzeri Ufacıkören mevkiisinde meydana geldi. Mehmet Akbaş (62) idaresindeki plakası alınamayan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Akbaş ile yanında yolculuk eden Yakup Aktaş (21) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan ambulans ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturmayı başlattığı öğrenildi.

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