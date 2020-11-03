Kozan'da trafik kazası: 2 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Karacaoğlan Mahallesi Çevreyolu Üzeri Üst Geçit civarında meydana geldi. İsmail G. yönetimindeki 01 SN 043 plakalı otomobil ile Soner D. idaresindeki 35 EB 3779 plakalı otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası sürücülerden İsmail G. ve diğer araçta yolcu konumunda bulunan Salih G. adlı şahıslar yaralandılar. Yaralı şahıslar olay yerine çağırılan ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırıldılar.

Polis ekipleri kaza yerinde ikinci bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldılar.

Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.