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Kozan'da trafik kazası: 4 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde gece geç saatlerde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde gece geç saatlerde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza, Tufanpaşa Mahallesi Saimbeyli Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Damra Özsoy (25) yönetimindeki 01 RN 477 plakalı otomobil ile Mehmet Öndeş (64) idaresindeki 01 AG 218 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan Nuriye Öndeş (56) Miyase Özcoşkun (53) ve her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Kozan devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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