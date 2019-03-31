İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kozan'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Kozan Feke karayolu Çulluuşağı mevkiinde meydana geldi. Kozan istikametinden Feke istikametine ilerleyen Adem Küçüker yönetimindeki 01 ABK 317 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Araçta bulunan sürücünün çocukları Umut (13), Mehmet (10), Yusuf (2), eşi Sultan (34) ve annesi Ayşe (55) yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma kaza ile ilgili çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.