Kozan'da Türk İşaret Dili Kursu

Adana'nın Kozan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan Türk İşaret Dili Kursuna vatandaşların yanı sıra ilçe protokolü de yakın ilgi gösterdi.

Konuşma engelli vatandaşlar ile daha iyi iletişim kurabilmek için Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan Türk İşaret Dili Kursu'na okul müdürleri, öğretmenler, kamu personelleri ve vatandaşların yanı sıra ilçe protokolü de katılarak Türk İşaret Dili Kursu'ndan faydalanıyorlar. İşitme engelli vatandaşlar ile daha kolay bir şekilde iletişim kurmak, onları anlamak ve onlara yardımcı olmak için bu kursa katıldığını ifade eden Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, “Engelli vatandaşlarımızın bizleri daha iyi anlaması ve bizde onları daha iyi anlamak için Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz kanalıyla 6 yıldır Türk İşaret Dili kursu açılıyor. Bizde en son engelliler haftası kutlamasında sizlerde şahit olmuştunuz öğretmenimizle birlikte işitme engelli vatandaşlarımıza mesaj vermeyi düşünürken bizler bunun kursunu da almayı düşündüğümüzü belirtmiştik. Dolayısıyla şuandan itibaren dün başladı kursumuz. Benimde içinde bulunduğum ve tüm müdür arkadaşlarımızın içinde olduğu bir grup var. Aynı zamanda tüm kamu kurumlarından da birer ikişer kamu personelinin de katıldığı kurslarımız da var. Biz istiyoruz ki karşıdan gelen işitme engelli bir vatandaşımızın talebini, ihtiyacını, şikayetini direkt olarak aracıya ihtiyaç duymadan daha sağlıklı bir şekilde iletişim kurmak istiyoruz." dedi.

Kaymakam Gürçam, sözlerine şöyle devam etti:

"Engelli yurttaşlarımızın işinin görülmesi ve görülemiyorsa da neden görülemiyor bunu anlamak için bu kursa katılıyoruz. Bazen sokaklarda veya esnaf ziyaretlerinde işitme engelli vatandaşlarımız ile karşılaşıyoruz. Ya da ziyaretimize gelen işitme engelli vatandaşımız olduğu zaman onlarla birebir iletişim kurmayı bende istiyorum. Hem biraz da empati yapmış oluyoruz. Önemli olan fiziksel engeller değil beyindeki engellerdir. Bizim beyindeki engelleri kaldırmamız gerekir. Tüm toplumu engelli yurttaşlarımız için de yaşanabilir hale getirmemiz gerekiyor. Burada yerel idarelere çok iş düşüyor. Kaldırımların düzenlenmesi, otobüslere giriş çıkışların düzenlenmesi gibi. Şuanda Kaymakamlığımızda ve diğer kurumlarımızda engelli yurttaşlarımız için asansörler oluşturuldu ve yer işaretleri de yapıldı. Kaldı ki biz polis noktasını biz engelli vatandaşlarımıza hizmet noktası haline getirdik. Kaymakamlığımızda üst katlarda işi olan engelli vatandaşlarımıza telefon aracılğı ile yetkili arkadaşlarımız yardımcı oluyorlar. İnşallah kursumuz ilçemize ve bizlere hayırlı olur. Bu kursun bizlere önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bünyamin Akbulut; “İlçemizde yaklaşık 6 yıldır bu eğitimi veriyoruz. Daha önce ilçemizde bu eğitimi verebilecek tercüman yoktu. Tercüman eğitimimizi tamamladıktan sonra Türk İşaret Dili kursumuzu açmış bulunuyoruz. Kursumuza ilgi ve alaka gayet iyi. Şuan aktif olarak beş adet kursumuz var. Hala da kursun açılmasını bekleyenler var. Bu kursumuz toplam 120 saat sürecek. Bakanlığımızın belirlediği modüler programa göre birinci kademe kursumuz gerçekleşiyor. Burada daire amirlerimizden oluşan bir grubumuz var ve bu grupta 17 kişi var. Yine aralarında kamu personellerimizinde bulunduğu dört ayrı grubumuza da eğitim veriyoruz.”