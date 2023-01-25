Kozan'da Türk sanat müziği Konseri

Adana'da Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Türk sanat müziği konseri düzenlendi.

Belediye Sinema Salonu'nda gerçekleşen Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Türk sanat müziği konserinin koro şefliğini Muzaffer Atıcı üstlendi. Program Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Bünyamin Akbulut'un selamlama konuşması ile başladı. Akbulut konsere katılan sanat müziği severlere teşekkür etti. Program daha sonra koroda yer alan Türk sanat müziği ekibinin birbirinden güzel eserlerinin canlı performansta sergilemesi ile devam etti. Katılımcıların büyük beğenisini toplayan konsere katılan davetliler koro şefi ve ekibini ayakta alkışladı. Program gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

Konsere ilçe protokolü, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda Türk Sanat Müziği sever katıldı.