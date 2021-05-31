Kozan'da tutuklu ve hükümlüler için kitap bağışı kampanyası

Adana'nın Kozan ilçesinde tutuklu ve hükümlüler için kitap bağışı kampanyası başlatıldı.

Kozan Cezaevindeki mevcut kütüphanenin daha da geliştirilmesi için başlatılan kampanya dahilinde Adalet Sarayı önünde stant kuruldu. Kitap standını Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ile Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yunus Fırat, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuh Anacık, Kozan Belediye Başkan Vekili Süleyman Şenoğul, Kozan İlçe Emniyet Müdür Vekili İbrahim Güvenç, Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez, Denetimli Serbestlik Müdürü Mahmut Kıran, cezaevinden sorumlu Cumhuriyet Savcısı Furkan Arslan, Kütüphane Müdürü Emrah Kızıldağ ve STK temsilcileri ile vatandaşlar ziyaret etti.

Kozan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yunus Fırat, Kozan Cezaevinde okuma oranının yüzde 80 civarında olduğunu, mevcutta bulunan kütüphanenin daha da genişletilerek hükümlülerin kitap okuma alışkanlığının daha da arttırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam'da Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile başlatılan kitap bağışına destek verenlere teşekkür etti.

Kitap bağışı standı 16 Haziran'a kadar açık kalacak.