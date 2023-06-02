Kozan'da Uğur Işılak rüzgarı

Adana'nın Kozan ilçesinde sahne alan sanatçı Uğur Işılak binlerce hayranıyla buluştu.

Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde kente gelen ünlü sanatçı Uğur Işılak, kent meydanında verdiği muhteşem konserle hayranlarıyla buluştu. Kozan Belediye binası önünde bulunan kent meydanında sahne alan Uğur Işılak, şarkılarıyla severlerine büyük coşku yaşattı. Konserde şarkılarını seslendiren sanatçı Işılak'a binlerce Kozanlı Türk bayrakları ile eşlik etti.

Uğur Işılak'a konserinden dolayı teşekkürlerini sunmak için sahneye çıkan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, çiçek ve yöresel ürün sepeti hediye etti. Başkan Özgan, Kozanlıların birlik ve beraberlik içinde geçmişlerine sahip çıkmanın gururunu yaşadığını belirterek, alanı dolduran bütün Kozanlıların 2 Haziran Kurtuluş Bayramı'nı kutladı.