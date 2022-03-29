Kozan'da üniversiteli gençlere ücretsiz sinema

Adana'nın Kozan ilçesinde, üniversite öğrencileri Kozan Belediyesi Sineması'ndan ücretsiz film izleyebilecek.

Çukurova Üniversitesine bağlı Kozan Meslek Yüksekokulu öğrencileri, “Tecrübeden Geleceğe Söyleşiler” etkinliğinde Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ile bir araya geldi.

Kaymakam Gürçam, Kozan Meslek Yüksekokulu konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, mesleki anlamda tecrübelerini ve anılarını üniversiteli gençlerle paylaştı. Üniversitenin kente sunduğu gelişim ve değerlerin altını çizen Kaymakam Gürçam, gençlerin ücretsiz sinema, ulaşım ve bir çok alanda taleplerini aldı. Kaymakam Gürçam, yaptığı görüşme sonrası gençlere, Kozan Belediyesi Sineması'ndan hafta sonları ücretsiz film izleyebilecekleri müjdesini verdi.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam'a teşekkür eden öğrenciler, Kozan'da gençlerin daha aktif ve ön planda olacağı projelerde yer alacaklarını kaydetti.