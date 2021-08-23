Kozan'da uyuşturucu çetesi çökertildi: 10 tutuklama

Adana'nın Kozan ilçesinde ilçe emniyet müdürlüğü, özel harekat polisleri ve özel eğitimli narkotik köpeği Oskar ile yapılan şafak operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polisleri ve hassas burun narkotik köpeği Oskar ile yapılan şafak operasyonunda gözaltına alınan şüpheli 10 kişi, Kozan Adliyesine çıkarıldı.

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen şafak operasyonunda uyuşturucu ve uyarıcı madde madde ticareti yaptığı tespit edilen 11 kişinin gözaltı kararı sonrası 10 kişi düzenlenen operasyon ile yakalandı. Operasyonda T.S., A.C., İ.İ., M.İ., S.S., S.K., Ü.S., İ.B. ve K.G., M.Y.'nin ev ve işyerlerine yapılan baskınlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Narkotik köpekleri ile yapılan eş zamanlı baskınlarda ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 1 kilo 216 gram kubar esrar, 1,72 gram kenevir tohumu, 28,23 gram metamfetamin, hassas terazi, tabanca ve 54 adet sentetik ecza ele geçirilirken, bugün adliyeye çıkarılan 10 çete üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu çetesi zanlıları: “Ünlü olduk mu ünlü”

Uyuşturucu ticaretinden ve çok sayıda uyuşturucu madde ile yakalanan zanlılar adliyeye getirilirken gazetecilerden ilginç bir talepte bulunurken, çete lideri olduğu iddia edilen T.S., "Çekin çekin iyi çekin" dedi, diğer zanlı ise, "Ünlü olduk mu ünlü" diyerek pes dedirtti.

3 şüphelinin covid testi pozitif çıktı

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan İ.İ., A.C., S.K. isimli şahısların ise covid testleri pozitif çıkması sebebiyle özel koruma kıyafetleri ile ifadeleri alınarak hafta sonu yapılan sorgularında diğer gözaltındakilerden ayrı bir şekilde tutularak, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.