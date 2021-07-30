Kozan'da yangın bölgesindeki vatandaşlara yemek dağıtılıyor

Adana’nın Kozan ilçesinde yangın bölgesindeki vatandaşlara yemek dağıtılıyorKozan Belediyesi Halit Dağlı Aşevinden getirilen yemekler 3 öğün olarak yangın bölgesinde yaşayan vatandaşlara ulaşırken Kozan’daki esnaf da destek olmak için su ve yemek yardımında bulunuyor.
Adana'nın Kozan ilçesinde yangın bölgesindeki vatandaşlara yemek dağıtılıyor
Kozan Belediyesi Halit Dağlı Aşevinden getirilen yemekler 3 öğün olarak yangın bölgesinde yaşayan vatandaşlara ulaşırken Kozan'daki esnaf da destek olmak için su ve yemek yardımında bulunuyor.
Günlük bin kişilik çıkan yemekler 7 mahallede vatandaşlara dağıtılıyor.
Esnaf Murat Mercan'da 500 kişilik erzak hazırlayarak bölgedeki vatandaşlara ve söndürme ekibine destek oldu.