Kozan'da yangın bölgesindeki vatandaşlara yemek dağıtılıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde yangın bölgesindeki vatandaşlara yemek dağıtılıyor

Kozan Belediyesi Halit Dağlı Aşevinden getirilen yemekler 3 öğün olarak yangın bölgesinde yaşayan vatandaşlara ulaşırken Kozan'daki esnaf da destek olmak için su ve yemek yardımında bulunuyor.

Günlük bin kişilik çıkan yemekler 7 mahallede vatandaşlara dağıtılıyor.

Esnaf Murat Mercan'da 500 kişilik erzak hazırlayarak bölgedeki vatandaşlara ve söndürme ekibine destek oldu.