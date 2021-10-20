Kozan'da Yöresel Ürün Pazarı kurulacak

Adana'nın Kozan ilçesinde kurulacak Yöresel Ürün Pazarı için muhtarlardan destek istendi.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ve Belediye Başkanı Kazım Özgan, kurum müdürleri ile birlikte merkez ve kırsal mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Kaymakam Gürçam, yaptığı konuşmada, muhtarların mahallelerindeki vatandaşları aşı olmaları konusunda uyarmaları gerektiğini söyledi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, ilçede mevcut yol ve alt yapı çalışmalarının devam ettiğini ve bu sorunların aşılması noktasında hükümete ve Adana Büyükşehir belediyesine teşekkür etti. Özgan, "Amacımız ilçemizin tarih turizminden hak ettiği payı alırken kırsal mahallelerimizde özellikle üreten girişimcilerin yöresel ürün pazarında yerini almasını bölgenin zenginliklerini gün yüzüne çıkararak bunun için bir Yöresel Ürün Pazarı oluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Başkan Özgan, üreten kadın ve genç girişimcilerin ürünlerinin pazara sunulması noktasında muhtarlardan destek istedi.