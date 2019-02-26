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Kozan'da zincirleme kaza

Adana’nın Kozan ilçesinde dört aracın karıştığı zincirleme kazada otomobillerde maddi hasar oluştu.

Adana'nın Kozan ilçesinde dört aracın karıştığı zincirleme kazada otomobillerde maddi hasar oluştu.


Edinilen bilgiye göre, kaza Kozan Adana Karayolu Sebze Hali kavşağında meydana geldi. Bülent K. yönetimindeki 01 ABU 284 plakalı otomobil havanın yağışlı ve zeminin kaygan olması nedeniyle aynı yönde seyreden Metin O. idaresindeki 34 BKM 921 plakalı otomobile arkadan çarptı, bu otomobilde Bülent K'nın kullandığı 07 JA 966 plakalı otomobile arkadan çarparken, Bülent K. yönetimindeki otomobilde hemen önünde aynı yönde seyreden Hakan A.'nın kullandığı 80 AG 394 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası sürücü araçlarda yolculuk eden şahıslar kazayı yara almadan atlatırken kazaya karışan otomobillerde maddi hasar oluştu.

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