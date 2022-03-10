Kozan'daki arı ölümlerine 4 hastalık neden olmuş

Adana'nın Kozan ilçesinde geçen ay meydana gelen arı ölümlerine 4 hastalığın neden olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, 22 Şubat'ta Güneri Mahallesinde Aytekin Kunt'a ait 200'e yakın arının ölümüyle ilgili ilçe tarım ve orman müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalar ve laboratuvar sonuçları ile belli oldu.

Arılardan alınan numunelerin bakteriojojik ve parazitolojik sonuçlarına göre arılarda biri paraziter, üçü viral olmak üzere dört hastalık tespit edildi. Ölüm sebepleri olan hastalıklar nosemosis (paraziter), deforme kanat virüsü, siyah kraliçe hücre virüsü, sacbrood virüsü olduğu belirtilirken çevredeki zirai ilaçlama ile ilgili arılar da herhangi bir toksikasyon zehirlenme tespit edilmedi.