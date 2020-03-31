Kozan'daki barınak vahşetinde şok iddia

Ünlü, "Barınağı boşaltmak için köpekleri Ceyhan'a atmam emredildi, yapmadım. Akabinde de haberim olmadan gece 'barınağa götürüyoruz' adı altında sokaklardan sahipli sahipsiz ne kadar köpek varsa toplanıp yok edildi" dedi.

Vahşetin ortaya çıkmasından önce Kozan Belediyesi Barınağındaki görevine son verilen Nevra Ünlü, bir belediye çalışanının kendisine ve tüm hayvanseverlere görüntüleri 19 Mart'ta çekerek gönderdiğini söyledi. Yaşanan vahşetin hiçbir şekilde açıklanamayacağını ifade eden Ünlü, "Sapasağlam bıraktığım hayvanların ne hale geldiklerini görmek beni çok sarstı. 24 Mart günü canlı yayınlanan ve akabinde çok tepkilere maruz kalan, sonra da kaldırılan yayını hepiniz izlediniz. Kendi dediklerine kendileri de inanmadı. Bir insanı baskılarla ve zorla kağıttan okutarak ne hale getirildiğini de izlediniz. Kimin ne olduğunu orada yaşanan gerçekten vahim bir durum vardı. Koca koca insanlar memlekete hizmet etmek yerine işini gücünü bırakmış, inci tanesi gibi dizilmiş, kendilerince mahkeme kurmuş adımı hiç çekinmeden kullanarak kaba tabirle bana atıp durdular. Keşke beni de oraya çağırarak yüzleşme cesaretini bulsalardı kendilerinde" diye konuştu.

"Ne kadar köpek varsa toplanıp yok edildi"

İşine son verildikten sonra barınağa giremediğini kaydeden Ünlü, “Beni barınağa almıyorlar, kamuya ait açık bir yere yasak koyuyorlar, sırf benim arkadaşım diye barınağa alınmayıp elinde yemeğiyle geri gönderdikleri insanlar var. Ben hiçbir gün elimde olan şeyleri paylaşmadım. Bağrıma taşı basıp, o barınağı düzeltmek için dışarıdan çok uğraştım. Derdim işe geri girmek olsaydı ben o işten hiç çıkmamış, şuanda hakkımda fütursuzca yazı yazanlar gibi bugün maaşımı alıp evimde oturuyor olurdum. Ama iftira en büyük günahlardan biridir. Ben bugün işten çıkarıldıysam, kimseye boyun eğmediğim içindir. Kimseye o hayvanları ezdirtmediğim içindir. Önce barınağı boşaltmak için Ceyhan'a barınaktaki köpekleri atmam emredildi, yapmadım. Akabinde de haberim olmadan gece barınağa götürüyoruz adı altında sokaklardan sahipli sahipsiz ne kadar köpek varsa toplanıp yok edildi. Doğruyu ve vicdanı savunduğum için onca baskıya rağmen susmadığım için ben işimden edildim” dedi.

"Layık oldukları şekilde bakmaya mecbursunuz"

Belediye başkanının, "O barınak Nevra'sız dönmez. Nevra olmazsa biz hayvanlara bir şey alamayız, kasayı boşaltmışlar" dediğini söyleyen Ünlü şöyle devam etti:

"Beni orada tutmaya çalışırken şimdi ne oldu? Ben gittikten sonra mama ilaç yardımları kesildikten sonra neden hırçınlaştılar? Kendi döneminde gönüllü çalışırken de barınakta 5 kuruş harcamayıp benim bulduğum yardımlarla o hayvanlar doyarken neredeydiler ? Kozan Belediyesi Meclis üyelerimden son 7 yıl belediye bütçesinin incelemelerini talep ediyorum. 7 yıl çok denirse son 1 seneyi araştırsınlar. 1 tane mama, 1 tane ilaç, 1 tane süt yoğurt, 1 tane veteriner hekim, tedavi, barınağa alınmış fatura çıkarsınlar koca Kozan suratıma tükürsün.”

Sorumluları istifaya davet eden Nevra Ünlü, "Bakın barınak yönetimi idaresi nedir bilmeyen, barınak, bölme düzeni, hayvan refahı ve psikolojisinden anlamayan, 5199'dan bir tane kanun maddesi bilmeyen, vicdandan yoksun insanlara sorumluluk verirseniz olacağı buydu. Bizim zamanımızda hiçbir canlı orada ne açlıktan öldü ne de açlıktan birbirini yedi. Bir daha böyle zulmü o barınaktaki hayvanlara reva görürseniz bunu kanıtlamak için alenen gerekirse telden atlarım bizzat kendim çeker ifşa ederim. Gözüm hep üstünüzde. O barınaktaki hayvanlara layık oldukları şekilde bakmaya mecbursunuz. Yardım gönderen herkesten Allah razı olsun. Son 5 gündür sayenizde hayvanların karnı doydu. Şimdi komplo diye ortalığa düşenlerden onurluca istifa edecek bir insan evladı var mı o koltuklarda? Ben sizleri önce Allah'a, sonra adalete teslim ediyorum. Bana kendi dilleriyle konuşayım komplo kuran baştan sona kim varsa haklarında suç duyurusunda bulundum. Onurları varsa istifa etsinler. Benim bir suçum varsa da çekmeye razıyım” dedi.