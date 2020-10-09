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Kozan'daki Millet Bahçesi tamamlanıyor

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, eksiklerini tamamlayacakları Millet Bahçesini kültür ve sosyal merkez haline getireceklerini söyledi.


Başkan Özgan, yeniden restorasyonu ve peyzaj çalışması ile ilçeye kazandırılan Millet Bahçesi'nin Türkiye'nin ilk millet bahçelerinden biri olduğunu ifade ederek, "Şu an içerisinde nikah salonu bulunan kültür salonu, pastane, oturma elemanları olarak kullanılan alanı 2014 yılında tamamladık. Toplam 7 bin 603 metrekare alana sahip Millet Bahçesinin geri kalan alanlar mevcut ağaçlara dokunulmadan yapılacak havuzlar ve çocuk oyun grupları, köz kahvesi, çeşme, oturma elemanları ile Millet Bahçesini bir kültür ve sosyal merkez haline getireceğiz" dedi.

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