İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kozan'daki okullarda hijyen uygulaması

Adana’nın Kozan ilçesinde okullarda öğrencilerin eğitimlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için hijyen uygulaması yapıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde okullarda öğrencilerin eğitimlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için hijyen uygulaması yapıldı.


Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, yaptığı açıklamada, ilçedeki okullardaki sıra, masa, tahta, dolap, kapı kolları, lavabolar ile okulda öğrencilerin elle temas ettiği her yerin dezenfekte edildiğini belirterek, "Temizlik işlemi hafta sonları ve eğitim dışı zamanlarda gerçekleştirildi. Dezenfeksiyon sonrasında ve olabildiğince sıklıkla sınıflar, öğretmen odaları, idari odalar, tuvaletler, laboratuvar ve atölye gibi kapalı alanlar havalandırıldı” dedi.


Gürçam hijyen uygulamalarıyla öğrencilerin sağlığının korunması, geliştirilmesi ve eğitimde hedeflenen kaliteye ulaşılabilmesi adına bu ve benzer faaliyetler devam edeceğini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.