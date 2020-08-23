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Kozan'daki orman yangını kontrol altına alınamadı

Adana’nın Kozan ilçesi Kuyebelli mahallesi kırsalında öğle saatlerinde çıkan, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın halen kontrol altına alınamazken Kozan ile Kuyubelli arasındaki yol trafiğe kapandı.

Adana'nın Kozan ilçesi Kuyebelli mahallesi kırsalında öğle saatlerinde çıkan, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın halen kontrol altına alınamazken Kozan ile Kuyubelli arasındaki yol trafiğe kapandı.


Bölgede 4 ayrı noktada çıkan yangına Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 30 arazöz, 15 su tankeri, 6 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı müdahale ediyor. İtfaiye araçları karadan, helikopter ise havadan yangını kontrol etmeye çalışıyor. 12 evin de yandığı, yerleşim birimlerinin boşaltıldığı bölgede


Kozan ile Kuyubelli arasındaki yolun trafiğe kapandığı bildirildi.


Öte yandan, geniş çaplı orman yangını, helikopterde havadan böyle görüntülendi.

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