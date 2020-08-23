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Kozan'daki orman yangınında kundaklama şüphesi

Adana’nın Kozan ilçesi Kuyubelli Mahallesi kırsalında bugün öğle saatlerinde çıkan yangın hızla büyüyerek yerleşim birimlerine sıçradı.

Adana'nın Kozan ilçesi Kuyubelli Mahallesi kırsalında bugün öğle saatlerinde çıkan yangın hızla büyüyerek yerleşim birimlerine sıçradı. Jandarmanın yerleşim birimlerini boşalttığı bölgede inceleme yapan Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, "Ormanı kasten yakan vatan hainidir. Konuyu araştırıyoruz" açıklamasında bulundu.


Kozan Kaymamı Şafak Gürçam Kuyubelli Mahallesi'nde çıkan orman yangını bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. İHA muhabirinin telefonla ulaştığı Kaymakam Gürçam, bölgede görev yapan muhtarlar ile bir araya geldiklerini belirterek yangında kundaklama şüphesi olduğunu, konuyla ilgili büyük çaplı araştırma yapıldığını belirtti. Gürçam, “Şu an bölgede yaylalık olarak kullanılan 55 ev olduğu tespiti yapıldı. Yanan çok sayıda hanemiz var. Şu an yaralı vatandaşımızın olmayışı üzüntümüzü bir nebze olsun hafifletiyor. Bölgenin tüm orman ekipleri havadan ve karadan yangına müdahale ediyor. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu yangın kasıtlı çıkarılmış ise ki şüphelerimiz o yönde. Bunu yapan kişi veya kişiler vatan hainidir. Her kim olursa olsun en sonunda yakalanıp adalet önünde hesap verecektir. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar" dedi.


Kaymakam Gürçam, vatandaşlara da seslenerek, "Lütfen kendilerini riske sokacak her durumdan korusunlar. Lütfen yolda bekleme yaparak yangını izlemesinler. Kozan'ın akciğerlerinin en az zararla bu yangından çıkması için elimizden geleni tüm ekiplerimiz yapmakta" diye konuştu.

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