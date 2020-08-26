Kozan'daki yangında telef olan hayvanlar, kepçe yardımı ile gömülüyor

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında telef olan hayvanlar, Kozan Belediyesi şantiye ekipleri tarafından açılan çukurlara kepçe yardımı ile gömülüyor. Adana İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kozan İlçe Jandarma Karakolunda görevli askerler de, yangında evlerini boşaltan vatandaşların evlerinin yağmalanmaması için bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, yangında zarar görev vatandaşları evlerinde tek tek ziyaret etti, sıkıntılarına çözüm için belediye olarak da yanlarında olacaklarını söyledi. Başkan Özgan, su sıkıntısı yaşayan köylere Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte tankerlerle içme suyu takviyesinde bulundu. Hasar tespit çalışmalarının ardından köylülerin telef olan hayvanları da belediye ekiplerince toplanarak açılan çukurlara gömülüyor. Bölgede Kozan belediyesine ait 10 ayrı ekip sahada görev yaparken, iş makineleri de hayvanların gömülme işlemlerini gerçekleştiriyor. Kozan Belediyesine ait Halit Dağlı Aş evi ekipleri ise kaymakamlık himayesinde yangının ilk gününden itibaren sabah, öğlen, akşam olmak üzere 3 öğün orman işçilerine, jandarma ekiplerine ve vatandaşlara yemek dağıtımı gerçekleştiriyor.

Kuyubeli'de büyük bir acı yaşadıklarını ifade eden vatandaşlar, yangının ilk gününden itibaren yanlarında olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanına, Kozan Belediyesi çalışanlarına ve evlerin yağmalanmaması için günlerce uykusuz kalıp görev yapan Adana İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kozan İlçe Jandarma ekiplerine teşekkür ettiler.