Kozan'dan 3 ülkeye narenciye ihracatı

Adana'nın Kozan ilçesinden 3 ülkeye 15 bin ton narenciye ihraç edildi.

Kozan Yaş Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı ve ihracatçı Süleyman Delibaş, 90 kişiye istihdam sunduğu fabrikasından 4 ülkeye yılda 15 bin ton narenciye ve meyve ihracatı gerçekleştiriyor. Kozanlı kadınların desteği ile ürünler tek tek paketlenirken portakal, limon ve yeni başlayan kayısı hasadı 4 ülkeye ihraç için paketleniyor.

Çiftçinin ürünü hasat edip paketleyerek yurt dışına gönderdiklerini belirten Delibaş, "Şuan kayısı sezonu başladı. Irak ve Rusya'ya yolluyoruz. 70 kadın 20 erkek toplamda 90 kişi istihdam ettik. Kıbrıs'tan ithal ettiğimiz portakalı, Irak ve Gürcistan'a satıyoruz. Bu yıl 15 bin ton ihracat yaptık. Önümüzdeki sene hedefimiz 30 bin ton. Devletimizden Allah razı olsun. Lakin bazı belediyeler e-haciz uygulamasalardı şu salgın döneminde çok daha hoş olurdu” dedi.

Maskeleri ile aralıksız mesai yapan kadınlar, ülke ekonomisine ve kadın olarak ev ekonomisine destek sundukları için mutlu olduklarını ifade ederek, “5 yıldır paketleme işinde çalışıyoruz. Zorluğu da var kolaylığı da var" şeklinde konuştular.