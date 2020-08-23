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Kozanın ciğerleri alev alev

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubelli mahallesinde bulunan asırlık kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanda 6.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubelli mahallesinde bulunan asırlık kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanda 6. kez yangın çıktı.


Kozan'ın akciğerleri olarak bilinen ve yoğun kızılçam ağaçları ile kaplı olan Kuyubelli Mahallesinde bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. Saat 13.00 itibari ile başlayan yangın sert poyraz nedeni ile hızla büyürken Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri hızla müdahale etti. Çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekibi ve havadan helikopter ile yangına müdahale edilerek yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Rüzgar nedeni ile yangın kontrolünde güçlük çekiliyor.

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