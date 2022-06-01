Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı coşkuyla kutlanıyor

Adana'nın Kozan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları atlı birliklerin ve Kuva-i Milliye Milli Mücahitler Derneği üyelerinin şehir turu ile başladı.

Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları ilçede coşkuyla başladı. Türk bayrakları ile süslenen tarihi Kozan sokakları 2 Haziran 1920 tarihinde Fransız ve Ermeni işgalinden Kozan'ın kurtarılışının 102. yıl dönümü kutlamaları için Kozanlılar bir araya gelerek Türk bayrakları ile şehir turu yaptı. Kentte Hürriyet kızı ve atlı birlikler, Kozan halk eğitim merkezi mehteran takımı ve Kuva-i Milliye Mücahitler Derneği Genel Merkezi, Hatay, Kahramanmaraş, Adana üyelerinin katılımı ile tarihi çarşıdan Muhsin Yazıoğlu parkına doğru yürüyüşe geçildi. 7'den 70 vatandaş vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüşe eşlik etti.

Türkiye Kuva-i Milliye Mücahitler Derneği Genel Merkezi üyeleri zafer coşkusunu 102 yıl önceki heyecan ile yaşadıklarını belirterek etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Kozan'ın kurtuluşunun 100. yılında Pandemi nedeni ile kutlamaların kısıtlı imkanlarla kutladıklarını belirterek, Kozan'ın Fransız ve Ermeni işgalinden kurtarılmasının bu yıl büyük bir coşku içinde kutladıklarını söyledi. Kurtuluş etkinlikleri 4 Haziran'a kadar sürecek.