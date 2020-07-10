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Kozan'ın eski ve yeni başkanları bir araya geldi

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, 1994-2004 yılları arasında Kozan Belediye Başkanlığı yapan Eczacı Mehmet Açıkgöz’ü ziyaret etti.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, 1994-2004 yılları arasında Kozan Belediye Başkanlığı yapan Eczacı Mehmet Açıkgöz'ü ziyaret etti.


Mehmet Açıkgöz'ü oğlunun eczanesinde ziyaret eden Başkan Özgan, "Uzun zamandır Mehmet ağabeyimi ziyaret etmek istiyordum. Kısmet bu güneymiş. Hem rahatsızlığı için geçmiş olsun dileklerimizi ilettik hem de Kozan için neler yapılabilecekleri konuştuk”dedi.


Mehmet Açıkgöz ise ziyaret için teşekkür etti.

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