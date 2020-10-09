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Kozan'ın girişine turunç ağaçları dikildi

Adana’nın Kozan ilçesinde kentin girişine 300 turunç ağacı dikildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde kentin girişine 300 turunç ağacı dikildi.


Kent Konseyi'nin girişimi ile Kozan Kaymakamlığı, Kozan Belediyesi ve Kozan Tema iş birliğinde, kentin simgelerinden turunç ağaçları dikildi.


Etkinlikte konuşan Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Kozan'ın narenciyesiyle bir marka olduğunu ifade ederek, "Kente gelenleri, ilçemizi sembolize eden narenciye ile karşılamak istiyoruz. Adana girişindeki refüjlere dikimini yapıyoruz. Bunları korumak ve bakmakta çok önemli" dedi.


Kent Konseyi Başkanı Derya Tüfekli ise, “İlçemiz için daha iyi ne yapabiliriz diyerek bu projeyi hayata geçirdik. Turunca çok önem veriyoruz. Kentimiz girişlerini daha güzel, bakımlı hale getirmek istiyoruz. Adana Yolu, Irmak Caddesi, Yukarı Çarşı'da bulunan turunç ağaçlarını dikenlere de çok teşekkür ediyoruz. Bize bu vizyonu onlar kattı aslında” diye konuştub.

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