Kozan'ın tarihi ile doğası mimar ve mühendisleri kendine hayran bıraktı

5 bin yıllık geçmişe sahip tarihi Anavarza Antik kenti, Kozan kalesi, 6 asırlık geçmişi olan Hoşkadem camiye ev sahipliği yapan Adana'nın Kozan ilçesi Türkiye'nin dört bir tarafından gelen mimar ve akademisyenleri ağırladı.

Türkiye'nin birçok yerinden gelen mimar, mühendis ve akademisyenlerden oluşan 30 kişilik ekip Kozan Belediye Başkanı Mimar Kazım Özgan'ın ev sahipliğinde ilçenin tarihi, turistik, doğal güzelliklerini gezdi. Mimar, mühendis ve akademisyen heyeti ilçenin tarihi dokusu korunarak doğa ile olan mozaiğine hayran kaldı. Atatürk parkı, tarihi Roma köprüsü, sosyal yaşam merkezi, Türk büyükleri meydanı, Muhsin Yazıcıoğlu parkı, millet bahçesi, tarihi konak ve sokaklar, Kozan Kalesi, Hoşkadem camiini gezen mimar ve akademisyenler bölge halkının ürettiği yöresel ürünler satış noktasını ziyaret edip, Kozan Barajı iskele tesisleri düşler alemi ve dağılcak tesislerini gezdi. Ayrıca heyet Kuvayi Milliye kahramanı Sehlikzade Hasan Efendi çiftliğindeki müzeyi ve Anavarza Antik Kentini de inceleyip bilgi aldı.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, "Türkiye'nin birçok yerinden 30 mimar mühendis ve akademisyen arkadaşımızı ilçemizde iki gün misafir ettik. Misafirlerimize Kozan'ın tarihi yerleri ile kültür ve doğa ile baş başa iki ağırladık. Gittikleri yerlerde yaşadıkları şehirlerde Kozan'ı unutmamalarını istedik. Kozan diye bir tarih ve kültür şehrinin olduğunu bilmelerini istedik” dedi.

İlçeye hayran kaldıklarını ifade eden Mimar Berrin Birdoğan, “Kozan Belediye Başkanı Mimar Kazım Özgan'a misafirperverlikleri için teşekkür ederiz. Ön yargılarımız vardı gelirken. Bu kadar zenginliklerle dolu bir ilçe olacağını düşünmemiştik. Tam bir medeniyetiler beşiği ve mimar dokunuşları ile şehrin tarihi yapısı korunarak doğa ile muhteşem bir kent" diye konuştu.

Kozan kalesi, Anavarza antik kentine hayran kaldığını belirten Mimar Mustafa Abbasoğlu da, "Belediye başkanının mimar olmasının kentte ki değişimde önemli bir etken olduğunu gözlemledik. Kozan halkı ile yerel yönetim arasındaki bağ ile kentin sinerjisi bizlere yansıdı. Daha küçük bir Anadolu kasabası hayal ediyorduk. Tarihi ve doğası muhteşem bir zenginlik, Akdeniz bölgesinde mutlaka görülmesi gereken bir ilçe” ifadelerini kullandı.