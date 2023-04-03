Kozan'ın tescilli ürünleri lezzetleriyle markalaşma yolunda

ADANA (İHA) – Kozan Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleşen aylık olağan Yönetim Kurulu Toplantısında, Kozan'ın tescilli lezzetlerinin markalaşması yolunda yapılması gerekenler görüşüldü.

Kozan'da üretilen yaş ve kuru hurmanın yanı sıra diğer tescilli ürünlerde ele alındığı toplantıda markalaşma yolunda izlenecek yol haritası belirlendi. Ayrıca üretimin arttırılmasına yönelik yapılan yer tahsisi ve 500 kişiye istihdam sağlaması hedeflenen yeni yatırımında duyurusu yapıldı.

Toplantıya; Çukurova Üniversitesi Kozan Meslek Yüksek okulu Müdürü Doç. Dr. Volkan Yurdadoğ, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir ve üyeler katıldı.

Kandemir burada yaptığı konuşmasında, Kozan'ın marka ürünlerinin ve coğrafi işaret alan ürünlerin ticari pazardan hak ettiği payı alması için gerekenlerin yapılacağını belirtip, yatırımcıların kuru ve yaş hurmaya üretimine artan ilgisine dikkat çekti.

Başkan Kandemir ayrıca Kozan Organize Sanayi Bölgesinde 500 kişinin istihdam edileceği balık işleme ve paketleme tesisi için yer tahsisi yapıldığını açıkladı.