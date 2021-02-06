Kozan'ın yöresel lezzetleri turizme kazandırılacak

Adana'nın Kozan İlçe Kaymakamı Şafak Gürçam, ilçenin yöresel lezzetlerinin gün yüzüne çıkarılması için basın mensupları ve genç girişimciler ile bir araya geldi.

Kaymakam Şafak Gürçam, Kozan'da şırdan, şalgam ve narenciye ürünlerinin tarihi doku ile uyumlu bir şekilde tanıtılması ve turizme kazandırılması için devlet olarak tüm yatırımcıların destekçisi oldukları kaydetti.

Kozan Ekspres Gazetesi'nde düzenlenen toplantıya Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, ulusal ve yerel basın mensupları, genç girişimciler Murat Köküsoy ile Murat Mercan katıldı. Girişimci Murat Mercan, Kaymakam Şafak Gürçam ve basın mensuplarına ilçede marka değeri taşıyan şırdan, beyin kavurma, şalgam, turunç tatlıları gibi ürünleri ikramında bulunarak 2021 turizm sezonunda turizm firmalarının bölgeye yönlendirilmesi konusunda talepte bulunuldu.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Kozan'ın tarihi doğası ve yöresel lezzetleri ile büyük bir turizm potansiyeli olduğunun altını çizerek, “Koronavirüs salgını nedeni ile turizm hareketliliği beklenen düzeyde maalesef gerçekleştiremedik. Kozan barajımızdan, Anavarza Antik kentine, şırdandan, şalgama, turunç tatlısı, kumkat reçeli ve onlarca yöresel lezzeti ile bölgemize gelecek turistlerimize sunacak turizm potansiyeli çok büyük bir ilçemiz var. Kozan tarım, turizm, tarih bakımından ülkemizin en zengin hatta 7 kaleli tek kenti. Bu güzelliği inşallah bu sezon bir nebze harekete geçireceğiz. Biz devlet olarak bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Yatırımcılarımızın desteklenmesi ve önün açılması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Gazeteciler, Kozan'ın tanıtımı ve turizme kazandırılması için tüm desteği vereceklerini bölgenin kalkınmasının toplumsal bir görev olduğunu kaydederek Kozan'ın gelecekte hak ettiği yerde olması için gerekli çalışmalara destek vereceklerini kaydettiler.