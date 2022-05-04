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Kozanlı arıcılar sahte bala dikkat çekti

Bal Üreticisi Zekeriya Duman, kimyasal, renklendirici, glikoz şurubu ile sahte bal yapıp piyasaya sürüldüğünü, sahte balı anlamakta kendisinin bile güçlük çektiğini belirterek, "Balın laboratuvarda analiz edip ondan sora tüketiciye sunulması gerekiyor" dedi.

Bal Üreticisi Zekeriya Duman, kimyasal, renklendirici, glikoz şurubu ile sahte bal yapıp piyasaya sürüldüğünü, sahte balı anlamakta kendisinin bile güçlük çektiğini belirterek, "Balın laboratuvarda analiz edip ondan sora tüketiciye sunulması gerekiyor" dedi.


Duman, yaptığı açıklamada sahte bala dikkat çekmek için bir araya geldiklerini söyleyerek, "Kimyasal, renklendirici, glikoz şurubu ile sahte bal yapıp piyasaya satıyorlar. Sahte balı anlamakta ben bile güçlük çekiyorum. Devletimizin garantörlüğünde milletimizi bal yemesi lazım. Laboratuvar ortamlarında analizi yapılıp, ondan sonra tüketiciye sunulması lazım. Tağşiş listesine adı karışmamış firmalardan balın alınması gerekiyor. Adana Kozan olarak Türkiye'nin en kaliteli balını üretiyoruz. Allah, balı şifa olarak insanlığa sunmuştur. Taklitlere inanmayın. Gerçek emekçi kardeşlerimiz buradadır. Tüketicilerin sahte bala karşı duyarlı olması gerekmektedir” diye konuştu.


Arıcılar basın açıklamasının ardından arıların katkı maddesi almadan kovanda yaptığı bal peteklerini gösterdi.

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