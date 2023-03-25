Kozanlı bilek güreşçiler Adana'yı temsil edecek

ADANA (İHA) – Adana'nın Kozan ilçesinde Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, bilek güreşi elemelerinde derece elde ederek Adana'yı temsil etme hakkı kazandı.

Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Okul Sporları B Gençler Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası İl Elemeleri'nde öğrenciler derece elde ederek Adana'yı bölge yarışlarında temsil etme hakkı kazandı.

B Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Adana İl Elemeleri'nde Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sporcuları sağ kolda 50 kilo il 3.'sü Korkmaz Üstündağ, 55 kilo il 1.'si Aydın Kınal, 55 kilo il 2.'si Hasancan Kılıçlı, 60 kilo il 1.'si İsa Uçar, 70 kilo il 1.'si Kadir Abalı, 70 kilo il 3.'sü Kemal Özadin, 75 kilo il 4.'sü Berkay Ergen, 75+kilo il 1.'si Muhdin Abalı rakiplerin bileğini devirerek derece almaya hak kazandı. Sol kol derecesinde ise 50 kilo il 2.'si Korkmaz Üstündağ, 55 kilo il 1.'si Aydın Kınal, 70 kilo il 2.'si Kadir Abalı, 70 kilo il 3.'sü Kemal Özadın, 75 kilo il 3.'si Berkay Ergen, 75+ kilo il 2.'si Muhdin Abalı derece alarak başarılarını madalyalar ile taçlandırdı.

29-30 Mart 2023 tarihlerinde Nevşehir'de düzenlenecek olan bölge elemelerinde 6 farklı sporcu ile 9 farklı kategoride yarışacak olan Kozanlı sporcular, Adana'yı temsilen katılacakları yarışmada derece almak için antrenmanlarını sürdürüyor.