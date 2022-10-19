Kozanlı bilek güreşçilerinin başarısı

Antalya'da düzenlenen 24. Para Bilek Güreşi Dünya Şampiyonasına katılan Kozanlı sporcular, üçüncülük ve beşincilik elde etti.

54 ülkeden 1450 sporcunun katılımı ile gerçekleşen Para Bilek Güreşi Dünya Şampiyonasına Adana'nın Kozan ilçesinden katılan Deniz Can Uçar 21 yaş kategorisi 70 kiloda dünya üçüncüsü, Enes Can Gezici ise 21 yaş kateforisi 55 kiloda dünyü beşincisi oldu.

Kozan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü sporcusu olan Deniz Can Uçar ve Enes Can Gezici hedeflerinin dünya şampiyonluğu olduğunu söylediler.