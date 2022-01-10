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Kozanlı güreşçi Nazmiye Türkiye 3.sü oldu

Kozan Halk Eğitim Merkezi Bayan Güreş Takımı sporcusu Nazmiye Budak, ilk kez katıldığı turnuvada Türkiye 3.

sü olarak milli takıma katılma hakkı kazandı.


Tekirdağ Çorlu'da 7-9 Ocak'ta düzenlenen U23 Kadın Güreş Türkiye Şampiyonası'na katılan Kozan Halk Eğitim Merkezi sporcularından 68 kilogramda Nazmiye Budak Türkiye 3.sü olurken 76 Kilogramda Tülin Öztürk Türkiye 5.si oldu. Nazmiye Budak, Türkiye 3.sü olarak milli takım kampına katılmaya hak kazanırken sporcuların başarısı ilçede coşkuyla karşılandı.

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