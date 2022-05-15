Kozanlı kadınlar atıl kumaşları üretime kazandırdı

Adana'nın Kozan ilçesinde Halk Eğitim Müdürlüğü eğitmenleri tarafından Kozan Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezinde sonbahar kış döneminde geleneksel el sanatları, nakış, ahşap ve yiyecek atölyesi gibi birçok alanda kurs alan kadınlar öğrendiklerini sanata dönüştürüp, atıl kumaşları üretime kazandırdı.

Sosyal Yaşam Merkezi kurslarının yıl sonu sergi açılışı Kozan Belediyesi Başkan Yardımcısı Süleyman Şenoğul, Yaşar Gök ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bünyamin Akbulut tarafından yapıldı.

Üretimi desteklediklerini kaydeden Şenoğul “İlçemizde kadınlarımızın meslek sahibi olmaları, ürettikleri ürünleri üretime kazandırmaları için halk eğitim müdürlüğümüzün usta eğitmenleri ile güzel bir iş birliği gerçekleştirdik. Kadınlarımız atıl kumaşları bir sanata dönüştürdü. Örtü tasarımları, yemek tasarımları, takı, ahşap gibi bir çok alanda kadınlarımız bölge kültürümüzün motiflerini ürünlere yansıttı. Kadınlarımız ayrıca bu ürettikleri ürünleri ev ekonomilerine de kazandırıyor” dedi.

Kozan'da birçok alanda eğitimlerin sürdüğünü kaydeden Halk Eğitim Müdürü İsmail Bünyamin Akbulut ise “İlçemizde spordan, sanata, onlarca alanda kurumumuz meslek edinme ve eğitici kursları vermekte. Sosyal yaşam merkezimiz de bu yıl öğreticilerimizin kursiyerlerimize eğitimleri sonrası ortaya çıkan ürünlerin sergisi hepimizi gururlandırdı. Sergimiz ilçemize hayırlı olsun” diye konuştu.