Kozanlı kadınlar pandemi stresini pasta yaparak atıyor

Kozan Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezinde açılan pastacılık kursuna katılan kadınlar kurs eğitmenleri Öznur Taş'tan öğrendikleri pasta ve yemek ürünlerini üretime dönüştürerek ev ekonomilerine katkı sundu.

Sokağa çıkma kısıtlamalarını “hayat eve sığar” diyerek mutfakta üretime geçen kadınlar evde hem kendi yiyecek ürünlerini hazırladı hem de sipariş alarak kısıtlamayı avantaja çevirdi.

Pandemi sürecinde kadınlar evde kendi üretimlerini gerçekleştirdi

Pasta eğitmeni Öznur Taş ev hanımlarına pasta kursu verdiklerini belirterek, "Hanımlar boş vakitlerini burada malzemelerini kendileri karşılayıp pasta yapıyor. Bunu evlerine götürüyor ya da satabiliyorlar. Sabah ve öğlenci olmak üzere iki grubumuz var. 20 kişilik bir ekibiz. Ben evde de pasta yapıyorum. Pandemi sürecinde evdeydim. Evde sipariş aldım. Ben de Kovid oldum ama o süreçte evde üretime devam ettim. Arkadaşlarımızda evde üretim yapmış. Daha önceki kurslarımıza katılan arkadaşlarımız evde pasta tasarımları üretip bu süreçte sipariş aldılar ve ürettiler” dedi.

Korona virüste temaslı olan kursiyer evde kendi ekmeğini üretti

Kursiyer Selvihan Ünüvar, "Matematik öğretmeniyim, kardeşim Covid-19 oldu ve ben de temaslı olduğu için evde 14 gün karantinada kaldım. O süreçte ekmek yaptım. Önceden de yapıyordum ama malzemeleri israf ediyormuşum. Öznur hocam sayesinde malzemeler kurtuldu ve güzel ürünler ürettik” diye konuştu.

Kursiyerler daha çok üretim ev ekonomilerine katkı sunmak istiyor

Okul kantin işletmecisi olan Gülşah Çelik, "Bilmediğim çok püf noktalar varmış, burada öğrenip okulda çocuklara yapmayı planlıyorum” dedi. Gastronomi okuma hedefi olan Gizem Dinler ise kendimi geliştirerek meslek edinmek istediğini kaydetti. Ev hanımı Ferihan Kılınç ise kızı ile birlikte kursa katılım sağladığını kaydederek, "Pandemi de birçok ürün ürettik. Eşim Covid-19 oldu, bizde karantinada kaldık. Doğal ürün yapmayı tercih ediyorum. 15 gün karantina da hep kendim ürettim. Şalgamımı, turşumu, pastamı hep kendim yapıyorum. Çok mutlu oluyoruz” diye konuştu.

Kursiyerler eğitimlerini tamamladıktan sonra ürettikleri pasta ve organik ürünleri satışa sunarak ve sipariş alarak ev ekonomilerine de destek olmak istiyor.