Kozanlı öğrenciler "Yazarlık Kampı"na katıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde Yusuf Baysal Anadolu Lisesinden 8 öğrencisi İstanbul Heybeliada'da düzenlenen "Yazarlık Kampı"na katıldı.

Türkiye geneli 7 okulun yazarlık kampına katıldığı ve Kozan'dan Yusuf Baysal Anadolu Lisesi öğrencilerinin yazarlık eğitimleri aldığı kampta genç yazarlar sportif etkinliklere de katılım sağladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve Türk Kızılay'ı koordinesinde İstanbul Heybeliada'da 7-14 Ağustos tarihinde gerçekleşen yazarlık eğitimlerinin yanı sıra öğrenciler doğa sporları, drama, müzik, halk oyunları, okçuluk eğitimleri de aldı.

İstanbul'un tarihi ve kültürel mekanlarını da gezme fırsatı bulan öğrenciler, kampın kişisel gelişimlerine katkı sağladığını ifade etti.

Öğrencilerle beraber kampa katılan oklun müdür yardımcısı Okan Arık, "Öğrenciler için ufuk açıcı eğitimler verildi. Bir hafta çok verimli geçti. Birçok bölgeden gelen başarılı öğrenciler burada kaynaştılar. Öğrencilerimiz alanında uzman eğitimcilerden yazarlık, drama, doğa sporları eğitimleri aldı. İstanbul'un birçok tarihi mekanını yakından görme fırsatı buldular. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.