Kozanlılar 15 Temmuz şehitlerini andı

ADANA (İHA) – Adana'nın Kozan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünde çeşitli etkinlikler düzenlendi, şehitleri anıldı.

15 Temmuz 2016 tarihinde Fethullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 4. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kozan'da Muhsin Yazıcıoğlu Parkında Kur'an-ı Kerim tilavet düzenlenerek İlçe müftüsü Celil Karaca tarafından dua edildi. Geceye Kozanlı 15 Temmuz Gazisi Oğuzhan Konuralp, İlçe Kaymakamı Şafak Gürçam, Başsavcı Yunus Fırat, Belediye Başkanı Kazım Özgan, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, kurum amirleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gecede mehteran takımı birbirinden güzel marşlar okurken halk eğitimi merkezi müdürlüğü kursiyerleri tarafından hazırlanan 15 Temmuz konulu fotoğraf ve el sanatları sergisi Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam tarafından açıldı. Kozan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İsmail Bünyamin Akbulut fotoğraf çalışmaları hakkında Kaymakam Şafak Gürçam'a ve davetlilere bilgi verdi. Gecede 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında resmi kurumların resmi araçları ile konvoy düzenlendi.