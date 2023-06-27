Kozanlılar il olmak için mehteran eşliğinde yürüdü

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Cumhuriyet'in 100. yılında 100 il" sözü üzerine 1926 yılında il olma hakkını kaybeden Adana'nın Kozan ilçesinde vatandaşlar yeniden il olabilme coşkusunu yaşamak için sokaklara döküldü.

Kozan'ın il olmasına çevre ilçelerdeki belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği yürüyüş mehteran eşliğinde yapıldı. Yüzlerce Kozanlı, ellerinde Türk bayraklarıyla Adnan Menderes Parkı'nda bir araya gelerek Türk bayrakları ile Kozan sokaklarında vilayet olma hakkının iadesini talep etti.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe, tüm siyasi parti temsilcileri, odalar, borsa, sivil toplum kuruluşları, dernekler, vakıflar, iş adamları ve siyasetçiler ve yüzlerce vatandaş yürüyüşte yer aldı.

15 Temmuz Şehitleri ve Türk Büyükleri Meydanı'nda belediye başkanları ve vatandaşlar Kozan'ın il olması ile çifte bayram coşkusu yaşayacaklarını kaydetti.

95 yaşında yürüyüşe katıldı

Yürüyüşe katılan 95 yaşındaki Ahmet Saygılı ise yıllar sonra memleketinin il olma heyecanını yaşadığını ifade ederek, Devlet Bahçeli'nin sözlerini sırtına pankart yaparak yürüdüğünü ve büyük bir sevinç yaşadığını söyledi.

Törende konuşan Kozan Kent Konseyi Başkanı Derya Tüfekli ise 'Kozan tek yürek' sloganı yürüdüklerini, Milli Mücadele yıllarında olduğu gibi yeniden ilçelerinin il olma hakkını istediklerini ifade etti.

Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir de Türkmen Beyi Devlet Bahçeli'nin açıklamasının ilçede büyük bir coşku oluşturduğunu kaydetti.

Feke Belediye Başkanından şeref sözü

Kozan'ın il olmasıyla çevre ilçelerde büyük bir kalkınma olacağını kaydeden MHP'li Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, “Liderimiz Devlet Bahçeli'nin sözleri bölgemizde büyük bir heyecan oluşturmuştur. Bölgemiz birçok ilden büyük nüfusu, bürokrat siyasetçileri, sanatçıları coğrafi konumu ve turizm potansiyeli ile Türkiye'de en çok il olmayı hak eden ilçemiz büyük bir heyecan yaşanmaktadır. bundan 54 yıl önce partimizin kuruluşunda sancaklık yapmış Kozan, Devlet Bahçeli'nin özel ilgisine mazhar olmuştur. Kozan, Torosların Çukurova'ya Akdeniz'e açılan lojistik kapısı. Burada 1-2 Temmuz'da ilçemizdeki festivalde MHP Genel Başkan Yardımcılarımıza raporlarımızı sunacağımıza, Genel Başkan'ımızın desteklerini almak, Kozanlı hemşehrimizin taleplerini iletmek, Kozan'ın il olması için gece gündüz çalışacağımıza ve tüm imkânlarımızı seferber edeceğimize şeref sözü veriyoruz” dedi.

Kozan il olmak için tek yürek

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan da, “Sayın Devlet Bahçeli'nin sözleri ilçemizde büyük bir heyecan oluşturdu. Kozan'ın tarihi turizm ve ekonomik alanda lojistik görevi gördüğünü biliyoruz. Bu birliktelik ile tüm belediye başkanlarımıza komşu ilçelerimize destekleri için teşekkür ederiz. İl hakkımızın verilmesi Cumhuriyet'in 100. yılında çifte bayram yaşaması için büyük bir çalışma ve birliktelik ile bu coşkuyu yaşamak istiyoruz” şeklinde konuştu.