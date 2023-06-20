Kozanlılar il olmak için yürüyecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 100. yıl açıklamasıyla il olma heyecanı yaşanan Kozan'da il olmak isteyen Kozanlılar düzenleyecekleri yürüyüşle seslerini duyuracak.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan öncülüğünde, ilçede bulunan tüm STK temsilcileri, eğitimciler, muhtarlar bir araya gelerek Kozan'ın il olması için tek yürek oldu. Toplantıda Kozan'ın konumu ve eğitim alanındaki gelişmişlik verileri göz önünde bulundurularak, il olacak 19 ilçe arasında yer alması gerektiğine dikkat çekildi.

Yapılan toplantıda ayrıca, Kozanlıların il olma taleplerini Ankara'ya taşımak için 26 Haziran Pazartesi günü Kozan meydanında toplanma kararı alındı. 1926 yılında ilçe statüsüne düşürülen Kozan'ın yeniden il olması için yürüyüş tertiplenmesi kararlaştırıldı.

Kozan'ın 1923-1926 yılları arasında zaten il olduğunu aktaran Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederek Kozan'ın il olması halinde ilçedeki ekonomi, sosyal ve tarımsal alanlarda yaşanacak kazanımlara değindi.