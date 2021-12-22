Kozmetik Jinekoloji ve Seksoloji Work-Shopu

Akdeniz Kadın Sağlığı Derneği tarafından düzenlenen Kozmetik Jinekoloji ve Seksoloji Work-Shop'u Başkent Üniversitesi Adana Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Kışla Sağlık Yerleşkesi'nde düzenlenen toplantıyı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlatan Bilimsel Sekreterya Dr. Songül Alemdaroğlu, ‘'Kadınların bu konuları ve özel durumlarını doktorlara daha rahat ifade edebildikleri ve dermatolojide kullanılan güzellik ürünlerinin bu alanda kullanabildiğimizi fark etmemizle beraber popülerliği artan bir konuyu, büyük bir kurum çatısı altında hekim arkadaşlarımızla buluşturmaya karar verdik. Work Shop'umuzu düzenlemede yardımcı olan tüm arkadaşlarımıza, konuşmacılarımıza ve katılımcılarımıza teşekkür ederim” dedi.

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı doktorlarından Prof. Dr. Hüsnü Çelik, ‘'Kozmetik Jinekoloji, yoğun ilginin olduğu nispeten yeni bir alan. Tabi her yenide olduğu gibi gerçek sahiplerini bulana kadar istismara açık bir konu olmaya aday bir alandır. Bu nedenle işin ehline ulaşana kadar dikkatle ve bilimsel ortamlarda devam etmesinde çok büyük fayda var. Böyle bir toplantının üniversitemiz gibi saygın bir kurumda ve saygın bilim insanları tarafından hayata geçirilmiş olması son derece önemli ve vurgulanması gereken bir konudur. Bu fırsatı ve organizasyonu sağlamalarından dolayı kurum yöneticilerime kurumsal görevli tüm arkadaşlarıma ve katılım sağlayan hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bu toplantının düzenlenmesinde, başından sonuna kadar titizlikle çalışan ve Kozmetik Jinekoloji alanında bilimsel gerçekler çerçevesinde yoğun faaliyet gösteren Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Dr. Songül Alemdaroğlu'na ve Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nden Dr. Latife Aksoy Karakaş'a da teşekkür ederim. Her ikisi de inanıyorum ki alanlarında Süleyman Eserdağ Hocamız gibi dünyaca yüksek tanınırlığa ulaşacak aday Hocalarımızdır. Kendilerini şimdiden kutluyorum. Toplantımızın beklenenin üzerinde yoğun bir ilgiyle karşılanması beni çok mutlu etti. Bu sinerjinin oluşmasında Üniversitemizin kurumsal saygınlığı, Süleyman Eserdağ Hocamızın popülaritesi konunun güncelliği de katkı sağlamıştır. Bundan dolayı da mümkün olan en kısa sürede 2. toplantımızın da kararını aldık. Bunu da şimdiden duyurmuş olalım'' diye konuştu.

Toplantı, ISAGSS Başkanı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Süleyman Eserdağ'ın Cerrahi Dışı Uygulamalar sunumuyla devam etti. İnteraktif bir şekilde geçen ilk iki oturumun ardından, son oturumda Dr. Süleyman Eserdağ Hastada Fraksiyonel Lazer ve Hyaluronik Asid Uygulamaları canlı operasyonunu gerçekleştirdi. Toplantı, katılımcı hekimler tarafından ilgiyle izlenen operasyonun ardından plaket ve sertifikaların verilmesiyle tamamlandı.