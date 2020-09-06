İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

KPSS'ye son saniyede yetiştiler

Adana’da KPSS’ye girecek bazı adaylar geç kalınca, koşarak son saniyede sınava girme imkanı buldu.

Adana'da KPSS'ye girecek bazı adaylar geç kalınca, koşarak son saniyede sınava girme imkanı buldu.


Temmuz ayında yapılması gerekirken yeni tip korona virüs nedeniyle 6 Eylül'e ertelenen KPSS lisans oturumu bugün saat 10.15'te genel yetenek genel kültür oturumu ile başladı. Son 3 yıldır olduğu gibi adaylar salonlara saat 10.00'a kadar alındı. Ancak bu kural bilinmesine rağmen yine geç kalan adaylar oldu. Adana'da iki genç kız aday sınava son anda yetişti. İki aday da geç kaldıkları için sınav salonuna koşarak geldi. En son gelen aday saat tam 10.00'da okulun kapısından içeri girerek son saniye sınava yetişti.


Adaylardan kimi okulu bulmakta zorlandığı için geç kalırken kimi de biraz rahatsız olduğu için geç kaldığını söyledi. Görevliler saat 10.00'dan sonra kapıları kapatarak kimseyi içeri almadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.