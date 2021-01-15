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Kredi kartı bilgilerini kopyalayıp alışveriş yaptılar

Adana’da biri öğretmen iki kişi başkasının kredi kartı bilgilerini kopyalayıp internet üzerinden alışveriş yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Adana'da biri öğretmen iki kişi başkasının kredi kartı bilgilerini kopyalayıp internet üzerinden alışveriş yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Zanlıların aldıkları eşyaları taşımaları güvenlik kameralarınca görüntülendi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne 3 vatandaş kredi kartından bilgileri dışında alışveriş yapıldığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine siber polis ekipleri çalışma yaptı. Çalışmada iddiaya göre öğretmen K.Ç. (43) ile arkadaşı F.B.'nin (29) internet ortamında başkasına ait kredi kartı bilgilerini çalarak yine internet üzerinden alışveriş yaptığını tespit etti. Zanlıların yakalanmamak için de aldıkları elektronik eşyaları başkasının ismine ve adresine gönderdiği öğrenildi. Bu yöntemle iki şahsın çocuklarına oyuncak da aldığı belirlendi. Polis bu tespitlerin ardından zanlıları yakalamak için operasyon başlattı. Seyhan ilçesindeki operasyonda iki zanlı da yakalandı. İfadelerinde birbirlerini suçlayan zanlıların internet üzerinden aldıkları eşyaları kargo şirketinin bıraktığı yerden alması da görüntüledi.


Adliyeye sevk edilen zanlılardan öğretmen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, diğer zanlı tutuklandı.

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