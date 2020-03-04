Kreşteki 200 minik göz taramasından geçirildi

Adana Büyükşehir Belediyesi Gündüz Bakım Evi'nde eğitim gören 3-6 yaş arası yaklaşık 200 çocuğa göz sağlığı taraması yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Rıza Mete ve göz hastanesi yetkililerin katıldığı taramada çocuklar kapsamlı göz muayenesinden geçirildi.

Dr. Rıza Mete, geleceğin teminatı olan çocukların her türlü sağlık ve sosyal ihtiyaçları ile yakından ilgilendiklerini söyledi.