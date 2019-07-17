Küçük Berat'ın hayali gerçek oldu

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 10 yaşındaki Berat Özdemir'in yunus polislerinin motosikletine binme hayalini gerçekleştirdi.

Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Yüreğir ilçesinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde gerçekleştirilen denetimleri yerinde incelemek üzere Şehit Erkut Akbay ile Çamlıbel mahallesine gitti. Mahallede polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamayı izleyen Aktaş, uygulama noktasında bulunan sorumlu amirden konuyla ilgili bilgi aldı. Emniyet Müdürü Aktaş, Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi üzerinde bulunan kahvehanede vatandaşlarla da bir süre sohbet etti. Aktaş, vatandaşlara uyuşturucu, terör ve asayiş konularında uyarılarda bulundu. Vatandaşlar ise yapılan uygulamalardan dolayı memnun olduklarını belirterek uygulamaların devam etmesi konusunda isteklerini dile getirdiler.

Gelincik Caddesi üzerinde Aktaş'ın yanına 10 yaşında Berat Özdemir isimli bir çocuk gelerek kendisine "Bende büyüyünce polis olacağım hem de yunus polisi olacağım, hayalim yunus polislerinin motosikletlerine binmek" dedi. Bunun üzerine Zafer Aktaş hemen çocuğun hayalini gerçekleştirmek için bulundukları yere Yunus ekiplerini çağırdı.

Berat Özdemir Yunus ekiplerinin motosikletine binerek polislerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra hayalinin gerçekleşmesinden yaşadığı heyecanla Emniyet Müdürü Aktaş'a sarılarak mutluluğunu paylaştı.