Küçük bir dükkanda başlamıştı, şimdi dünya tanıyor

Adana'da yıllar önce küçük bir dükkanda dönerciliğe başlayan ve şu anda onlarca kişinin istihdam edildiği 'Piton Döner', Adana'da 2, Fas'ta 1 şubeyle lezzet severlere hizmet verirken; Dubai, Amerika, İngiltere'ye de açılma planı yapıldığı belirtildi.

Adanalı dönerci Mehmet İkram Taş, 1988 yılında ailesiyle birlikte tostçu dükkanında ticarete başladı. Aradan geçen sürede tavuk döner satan Taş, bilinen dönerlere farklılık katarak 1,5 metrelik tavuk döner üretti. Ekmeğin içerisine tablacı salatası koyduktan sonra dışını ise çeşitli peynirlerle harmanlayan Taş, bu dönere ise tescil alarak 'Piton Döner' adını verdi.

Yurt içi ve yurt dışından çok fazla talep almaya başlayan Taş, geçtiğimiz sene Adana'nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda ikinci şubesini, geçtiğimiz aylarda ise Fas'ın Kasablanka şehrinde 3. şubesini açtı. Taş, önümüzdeki günlerde Irak'ta ise 4. şubesini açacağını, daha sonra hedefin Dubai, Amerika, İngiltere olduğunu belirtti.

Hedef tüm dünyaya 'Piton Doner'i tanıtmak

Dubai'ye şube açma hayali olduğunu söyleyen Taş, 2024 yılında bu hayalini gerçekleştirmek için de çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Yıl sonuna kadar başka ülkelerde de şubelerin olacağını aktaran Mehmet İkram Taş, "6 yaşından bu yana bu sektördeyim. Baba mesleğini yapıyorum. Küçük bir dönerci olarak başladık bu sektöre. Yıllar geçtikçe küçük mekanımızı biraz daha büyüttük. Ondan sonra ben bu markamızın ikinci şubesini açmayı hayal ettim. İkinci şubeyi açıp markamız da tutunca ben bu ‘Piton Döner'i tüm dünyaya tanıtmak istedim" diye konuştu.

"Allah'a çok şükür güzel yerlerdeyiz"

Birçok kişinin kendisine inanmadığını ancak şu anda herkesin yanında durduğunu belirten Taş, "Birçok insan bana inanmadı ancak önemli olan benim inanmamdı. Markama ben inandım. İkinci şubeden sonra üçüncü şubem şu anda Fas'ın Kasablanka şehrinde, dördüncü şubem de Irak'ta açılacak inşallah. Piton Döner markasını Dubai, Amerika, İngiltere'ye ve tüm dünyaya duyuracağız inşallah. Allah'a çok şükür güzel yerlerdeyiz. 2023'ün sonuna kadar 4-5 ülkeyle daha görüşüyoruz. Sağlam adımlarla ilerliyoruz. 2024'e kadar 7-8 şube olacağız inşallah" dedi.